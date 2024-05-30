Экс-депутат мажилиса предупредила, что от ее имени действуют мошенники
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Бывшая депутат мажилиса Айгуль Соловьева сообщила на своей странице в Facebook, что мошенники пишут казахстанцам в мессенджерах от ее имени, передает NUR.KZ.
Пост Айгуль Соловьева опубликовала сегодня, сопроводив несколькими скриншотами из переписки и видеозвонка.
"Тут от моего имени и с моим фото на неизвестном номере распространяют информацию мошеннического толка. Просто хочу предупредить, чтоб не велись!" – написала она.
Добавим, по данным ИПС "Параграф", Айгуль Соловьева являлась депутатом мажилиса парламента РК с 2007 по 2016 годы.
С апреля 2024 года – член Комиссии по правам человека при президенте РК.
Отметим, что в последнее время в Казахстане мошенники все чаще представляются сотрудниками госорганов или именами известных чиновников.
Так, вчера казахстанцев предупредили о том, что телефонные мошенники стали представляться сотрудниками Антикоррупционной службы.
А на прошлой неделе в МСХ сообщали, что злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения.
Также граждане получали фейковые сообщения от якобы акима Шымкента Габита Сыздыкбекова и экс-премьер-министра Алихана Смаилова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109474-eks-deputat-mazhilisa-predupredila-chto-ot-ee-imeni-deystvuyut-moshenniki/