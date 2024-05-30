Экс-депутат мажилиса предупредила, что от ее имени действуют мошенники

Бывшая депутат мажилиса Айгуль Соловьева сообщила на своей странице в Facebook, что мошенники пишут казахстанцам в мессенджерах от ее имени, передает NUR.KZ.

Пост Айгуль Соловьева опубликовала сегодня, сопроводив несколькими скриншотами из переписки и видеозвонка.

"Тут от моего имени и с моим фото на неизвестном номере распространяют информацию мошеннического толка. Просто хочу предупредить, чтоб не велись!" – написала она.

Добавим, по данным ИПС "Параграф", Айгуль Соловьева являлась депутатом мажилиса парламента РК с 2007 по 2016 годы.

С апреля 2024 года – член Комиссии по правам человека при президенте РК.

Отметим, что в последнее время в Казахстане мошенники все чаще представляются сотрудниками госорганов или именами известных чиновников.

Так, вчера казахстанцев предупредили о том, что телефонные мошенники стали представляться сотрудниками Антикоррупционной службы.

А на прошлой неделе в МСХ сообщали, что злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения.

Также граждане получали фейковые сообщения от якобы акима Шымкента Габита Сыздыкбекова и экс-премьер-министра Алихана Смаилова.