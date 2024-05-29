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Мошенники стали представляться сотрудниками Антикора: разговор попал на видео

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Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцев предупредили о том, что телефонные мошенники стали представляться сотрудниками Антикоррупционной службы, и показали запись такого звонка, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

В Антикоррупционной службе предупредили граждан о мошеннических действиях группы лиц, которые в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах создают фальшивые аккаунты и звонят от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. Также злоумышленники рассылают недостоверную информацию.

"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.

В случае получения подобных звонков, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы", – обратились в Антикоре к казахстанцам.

При этом правоохранители показали запись подобного разговора. Человек, позвонивший автору видео, представился полковником Антикора и заявил, якобы через личные данные владельца телефона проводились неправомерные переводы средств.

Также на прошлой неделе в МВД предупреждали казахстанцев о новой схеме мошенничества – аферисты представляются медработниками и предлагают гражданам пройти диспансеризацию.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109075-moshenniki-stali-predstavlyatsya-sotrudnikami-antikora-razgovor-popal-na-video/

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