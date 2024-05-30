Дождливую погоду прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 30 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Температура днем поднимется +22 градусов, а ночью опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики вновь пообещали дождь. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью температура снизится до +6 градусов. Скорость ветра – 9,9 м/с.

В Шымкенте сегодня опять ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью опустятся до +13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,2 м/с.