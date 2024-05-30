Дождливую погоду прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана
Опубликовано:
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 30 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Температура днем поднимется +22 градусов, а ночью опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.
Жителям Астаны синоптики вновь пообещали дождь. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью температура снизится до +6 градусов. Скорость ветра – 9,9 м/с.
В Шымкенте сегодня опять ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью опустятся до +13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,2 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109159-dozhdlivuyu-pogodu-prognoziruyut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/