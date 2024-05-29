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Потепление обещают синоптики казахстанцам в начале лета

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Люди на улице в ясную погоду
Ясная погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Повышение температуры ожидается в большинстве областей Казахстана в ближайшие три дня, но сначала казахстанцев ждут заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в предстоящие три дня на севере, северо-западе, востоке и в центре, а с 1 июня на западе республики ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром.

На юге страны под влиянием высокого давления прогнозируется прекращение дождей.

"С вторжением области высокого давления из районов Баренцева моря, в ночные и утренние часы, прогнозируются заморозки до 3 градусов: 31 мая на северо-западе, 31 мая - 1 июня на севере.

1 июня на востоке Казахстана, днем на большей части республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха. На западе, юге страны до 27-35 тепла, на северо-западе, севере, в центре страны до 15-25 тепла, на юго-востоке до 22-27 тепла, в восточных областях прогнозируется понижение температуры воздуха до 10-20 тепла", - сообщили в "Казгидромет".

Ранее синоптики рассказали, каким будет июнь в Казахстане и где ожидать засухи. Ожидается, что температура будет удерживаться на 1-2°C выше нормы на территории большей части республики.

Напомним, ранее врачи рассказали, каким правилам необходимо следовать тем, кто вынужден ездить на общественном транспорте в жаркую погоду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108697-poteplenie-obeshchayut-sinoptiki-kazahstancam-v-nachale-leta/

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