Казахстанцам задолжали зарплату почти на 700 млн тенге, заявили в комитете Минтруда

На брифинге в СЦК глава комитета Минтруда сообщил, что задолженность предприятий Казахстана по зарплатам составляла почти 1,5 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"В текущем году госинспекторами труда на 126 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 9,7 тысячами работников на сумму порядка 1,5 млрд тенге.

В результате принятых мер защищены права более 8,1 тысяч работников - им выплачено 890 млн тенге. На сегодняшний день остаточная задолженность по зарплате составляет 682,6 млн тенге на 29 предприятиях республики перед более чем 1,6 тысячами работников", – сообщил глава комитета труда и соцзащиты МТЗСН и госинспектор труда Толеген Оспанкулов.

Он добавил, что для недопущения повторных задолженностей по зарплатам на предприятиях, находящихся "в зоне риска", за ситуацией следят через заседания комиссий по соцпартнерству.

"Предписание госинспектора труда о выплате работодателем задолженности по зарплате имеет силу документа, обязательного к исполнению", - добавил Оспанкулов.

Также глава комитета труда и соцзащиты МТЗСН рассказал о работе по защите трудовых прав казахстанцев и о забастовках на предприятиях.

В апреле Министерство труда и социальной защиты населения РК заявляло, что с начала года на 92 предприятиях страны выявлена задолженность по заработной плате перед 7,4 тысячи работников на сумму более 1,3 млрд тенге.

В начале 2023 года заявлялось, что государственными инспекторами труда были выявлены 95 предприятий, на которых задерживали зарплату 8,2 тыс. работников. Общая сумма задолженности составила 1,5 млрд тенге.

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