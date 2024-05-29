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Забастовки на казахстанских предприятиях прокомментировали в комитете Минтруда

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Забастовка рабочих
Забастовка. Иллюстративное фото: Sean Gallup / Getty Images

На брифинге в СЦК глава комитета труда и соцзащиты МТЗСН рассказал о работе по защите трудовых прав казахстанцев и о забастовках на предприятиях, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня на контроле находятся 77 предприятий с различными трудовыми рисками, по ним уполномоченными госорганами принимаются меры по недопущению трудовых конфликтов. В текущем году на 13-ти предприятиях республики произошли забастовки.

В настоящий момент все забастовки завершены. Основные требования работников – это повышение заработной платы, перевод в штат дочерних организаций АО "КазМунайГаз", выплата премиальных, улучшение условий труда, проведение индексации заработной платы", сообщил глава комитете Толеген Оспанкулов.

Он добавил, что в основном конфликты возникают на предприятиях нефтегазовой, горно-металлургической и коммунальной отраслей.

Забастовки при этом проходили в стихийном порядке, а процедуры по выдвижению требований от работников, которые прописаны в Трудовом кодексе, не соблюдались. Поэтому решениями судов 5 забастовок признаны незаконными.

Толеген Оспанкулов добавил, что при министерстве есть ситуационный центр, который отслеживает "риски дестабилизации ситуации" на предприятиях.

Напомним, в августе прошлого года около сотни шахтеров корпорации "Казахмыс" отказались работать и объявили забастовку с выдвижением ряда требований руководству. Работники потребовали улучшения условий труда, обновления оборудования, выплаты премий и пересмотра условий медицинского страхования. В перечне объявивших забастовку — порядка 15 требований.

Тогда сообщалось, что руководство предприятия встретились с бастующими и пришли к взаимопониманию.

В декабре прошлого года в поселке Жетыбай Мангистауской области работники ТОО West Oil Software (WOS) устроили забастовку и выдвинули ряд требований, в числе которых повышение заработных плат и улучшение материально-технической базы. В итоге судом данная забастовка признана незаконной.

Как отметили тогда в компании, в течение текущего года представители работников WOS и профсоюза встречались с руководством ТОО ОТК и КМГ. И было принято решение об удовлетворении требований об обновлении материально-технической базы (транспортной техники).

В конце марта в "КазМунайГазе" рассказали об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки Westoil Software.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108892-zabastovki-na-kazahstanskih-predpriyatiyah-prokommentirovali-v-komitete-mintruda/

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