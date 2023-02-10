Более 1,5 млрд тенге задолжали работодатели казахстанцам с начала года

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие казахстанцы нередко сталкиваются с задержкой зарплаты. В этом случае закон на стороне наемных работников, а работодателей ждет штраф. О том, как их наказывают, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Устраиваясь на работу, каждый человек рассчитывает на то, что зарплата будет выплачиваться стабильно и в полном объеме. Однако бывает так, что работодатель задерживает положенные выплаты.

Причины для задержки могут быть разные, однако работники должны помнить, что ни одна из них не дает компании права не выплачивать зарплаты. Более того, за невыполнение своих обязанностей работодателя могут наказать штрафом.

Как сообщают в Минтруда, с начала текущего года государственными инспекторами труда были выявлены 95 предприятий, на которых задерживали зарплату 8,2 тыс. работников. Общая сумма задолженности составила 1,5 млрд тенге.

В результате руководителям этих предприятий было выдано 24 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 3,8 млн тенге.

По состоянию на 1 февраля более 6,2 тыс. работникам были выплачены долги по зарплате. Общая сумма выплат составила 948 млн тенге.

Стоит также отметить, что по закону работодатель, задержавший зарплату, обязан выплатить своим работникам не только долги, но и пеню, которая "капает" за каждый день просрочки.

Задержкой можно считать невыплату зарплаты до 10 числа каждого месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2008851-bolee-15-mlrd-tenge-zadolzhali-rabotodateli-kazahstantsam-s-nachala-goda/