"Чай и хлеб": родители пожаловались на питание в детском саду в Алматы

Ребенок макает хлеб в чай. Кадр из видео: Telegram/EGOV.PRESS

В Алматы жители города пожаловались на еду в дошкольном учреждении, которой кормят их детей. Видео, на кадрах которого дети едят хлеб, макая его в чай, попало в Сеть, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах появившегося в Telegram-канале Egov.Press видео мужчина задается вопросом: "Почему своим детям так не дают?". Малыши при этом макают в черный чай небольшие кусочки хлеба. Мужчина отмечает, что детский сад - государственный.

В акимате Алматы прокомментировали ситуацию. Там отметили, что речь идет о ясли-саде №164.

"По данному инциденту создана мониторинговая группа для проведения детальной проверки. До 20 марта мониторинговая комиссия должна завершить свою работу. Сейчас сотрудники управления образования города Алматы выехали в дошкольную организацию", - рассказали в акимате.

О результатах проверки там пообещали сообщить дополнительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013193-chay-i-hleb-roditeli-pozhalovalis-na-pitanie-v-detskom-sadu-almaty/