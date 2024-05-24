"Жители обеспокоены": многочисленные вопросы задали экибастузцы акиму (видео)

Аким Экибастуза провел объезд города по обращениям местных жителей. Обсуждалось асфальтирование дворов, уличное освещение и другие вопросы, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщается в официальном аккаунте главы города Аяна Бейсекина в Instagram, жители домов 11, 15 и 17 по улице Марденова обратились по поводу благоустройства двора, в частности освещения, асфальтирования и обрезки деревьев.

"Асфальт у нас не уложенный. Нам бы с деревьями решить вопрос по обрезке, никак мы не можем", - пожаловался местный житель.

В этом году будет выполнен ямочный ремонт во дворе, также по просьбе жителей планируется установка искусственной неровности для безопасности движения. Обрезка деревьев будет произведена в порядке очереди.

"Также при поддержке акима области Асаина Байханова стал возможен проект освещения дворовых территорий. В летнее время будут проведены работы по данному адресу", - сообщил аким.

С многочисленными вопросами к градоначальнику также обратились жители дома 22 по улице Беркимбаева. Здесь в четыре этапа в июле текущего года должно быть проведено освещение.

В городе насчитывается несколько хоккейных кортов, которые требуют замены. Корт по этому адресу будет заменен на новый.

"Жители обеспокоены торговыми павильонами, которые портят архитектурный облик города. Поручил руководству отдела архитектуры проработать данный вопрос с собственником постройки", - отметил Аян Бейсекин.

Аналогичное обращение о благоустройстве двора поступило от жильцов дома 96 на улице Бауыржана Момышулы.

"Если вы заезжали с улицы Строительной, то могли наблюдать, что дорожное полотно во дворе находится, мягко сказать, в неприятном состоянии", - сообщил житель дома.

Также возле дома обнаружилась тепловая камера для трубопровода в ненадлежащем состоянии. Ее предложили разобрать и сделать новую.

"В этом году детские площадки будут установлены в 50 дворах, данный адрес находится в этом списке. Поручил отделу ЖКХ и тепловым сетям выполнить благоустройство после проведенных работ во дворе вышеуказанного адреса", - рассказал аким Экибастуза.

15 мая в Экибастузе был объявлен режим ЧС техногенного характера местного масштаба. Как заверили в акимате, это дает возможность выделения средств и начала ремонтных работ. Дело в том, что на магистральном канализационном самотечном коллекторе города, в связи с его длительной эксплуатацией и изношенностью, произошло заиливание трубопровода.

А прошлое лето жители Павлодара и Экибастуза провели без горячей воды, но были вынуждены платить за нее. Перерасчет платежей сделали только весной текущего года. Как отметили в прокуратуре, субъекты естественных монополий за задержку были привлечены к административной ответственности.