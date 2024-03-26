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Жители двух городов Казахстана платили за горячую воду, которой не было

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Ванная комната
Ванная комната. Иллюстративное фото: Artem Hvozdkov / Getty Images

Жители Павлодара и Экибастуза летом жили без горячей воды, но были вынуждены платить за нее. Перерасчет платежей сделали в марте, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Павлодарской области пресечена незаконная деятельность монополистов ТОО "Павлодарэнергосбыт" и ТОО "Экибастузтеплоэнерго", выраженная в начислении абонентской платы за горячую воду при фактическом ее отсутствии в летний период.

"По результатам рассмотрения акта надзора более 20 тысячам жителей Павлодара и Экибастуза произведены перерасчеты в сторону уменьшения стоимости услуг, которые будут отражены в мартовских квитанциях", - пояснили в надзорном органе.

Как отметили в прокуратуре, субъекты естественных монополий привлечены к административной ответственности.

Ранее очередное повышение тарифов на электроэнергию возмутило жителей Актобе. Они собрались перед акиматом и потребовали объяснить ситуацию. По словам горожан, за последний год услуга подорожала более чем на 100%. Люди считают последнее повышение незаконным.

В феврале сообщалось, в каких городах Казахстана самые дорогие коммунальные услуги. По стоимости на семью из трех человек ожидаемым лидером оказался Алматы.

Напомним, что в стране планируют ввести разные тарифы на воду по уровню потребления. Предусматривается дифференциация путем установления четырехуровневого тарифа для потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073357-zhiteli-dvuh-gorodov-kazahstana-platili-za-goryachuyu-vodu-kotoroy-ne-bylo/

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