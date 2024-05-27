Движение закроют по одной из улиц в Алматы на месяц из-за ремонта 44-летнего трубопровода

В Алматы собираются реконструировать трубопровод, которому более 40 лет. В связи с этим движение для транспорта закроют на месяц с 28 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские теплосети".

В Алматы реконструируют трубопровод, введенный в эксплуатацию с 1980 года.

Для безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции тепловых сетей, проходящих под проезжей частью, с 28 мая по 28 июля будет закрыто движение для автотранспорта на участке по ул. Шопена. Его протяженность составляет 673 метра - от ул. Байкадамова до ул. Журавлева.

На период проведения работ подача горячего водоснабжения для жителей данного района будет сохранена по временной схеме.