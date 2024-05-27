Еще один незаконный объект снесли в Алматы (фото)

В Алматы снесли очередной незаконный объект - здание в микрорайоне Кайрат строили без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сообщается, что под снос попало крупное капитальное строение по улице Даулеткерей. Как оказалось, собственник (физлицо) возводил объект без разрешительных документов.

"По результатам внеплановой проверки управлением (градостроительного контроля - прим. ред.) в отношении собственника приняты административные меры по части 1 статьи 316 с выдачей предписания на приостановление строительно-монтажных работ и приведение участка в первоначальное состояние. В свою очередь собственник предписание не исполнил, в связи с чем материалы были направлены в суд на снос", - заявили в акимате.

Стройматериалы. Фото: акимат Алматы

27 марта этого года решением Турксибского районного суда иск управления был удовлетворен.

Как подчеркнули в ведомстве, во исполнение решения суда демонтаж объекта собственник произвел добровольно.

Площадка. Фото: акимат Алматы

Отметим, на днях незаконный коммерческий объект, в котором расположились магазин и столовая, начали сносить в Алматы по решению суда.

До этого представители акимата Алматы сообщили о сносе незаконных пристроек к пентхаусу на проспекте Аль-Фараби - некий собственник элитного жилья (физлицо) возвел пристройки вокруг своей квартиры без разрешительных документов.

Кроме того, по решению суда в Алматы начали демонтировать часть незаконно построенного в предгорном районе здания. Собственника привлекли к административной ответственности.

Перед этим, в марте, в южной столице снесли престижный ЖК "Мечта". В акимате рассказали, что жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением "для эксплуатации и обслуживания жилого дома". А построив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры.

Наряду с этим в мегаполисе в Наурызбайском районе демонтировали двухэтажное здание, которое было возведено незаконно, без необходимых документов.