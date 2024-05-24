В трех районах Алматы отключат холодную воду

В Алматы в связи с плановыми профилактическими работами на сетях водоснабжения 29 мая холодную воду отключат в трех районах города, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

"В Алматы 29 мая с 08:00 до 20:00 будут проводиться плановые профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования", - говорится в сообщении коммунального предприятия в Instagram-аккаунте.

Временно будет ограничена подача холодной воды в следующие городские массивы:

Бостандыкский район - в контуре пр.Абая - ул.Манаса ул.Тимирязева - ул.Жандосова- р.Большая Алматинка; ул.Тимирязева - ул.Жарокова - ул.Утепова - пр.Гагарина, территория выставочного комплекса Атакент;

- в контуре пр.Абая - ул.Манаса ул.Тимирязева - ул.Жандосова- р.Большая Алматинка; ул.Тимирязева - ул.Жарокова - ул.Утепова - пр.Гагарина, территория выставочного комплекса Атакент; Алмалинский район - в квадратах улиц: Абая-Ауэзова-Жамбыла-Манаса; Абая-Ауэзова-Толе би- Розыбакиева; Абая-Розыбакиева-Кулымбетова-Тургут Озала;

в квадратах улиц: Абая-Ауэзова-Жамбыла-Манаса; Абая-Ауэзова-Толе би- Розыбакиева; Абая-Розыбакиева-Кулымбетова-Тургут Озала; Ауэзовский район - в контуре пр.Абая-Щепеткова-р.Большая Алматинка-Сатпаева; ул. Утеген батыра, 112а, 114.

В этот период, по информации компании, для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами.

Согласно информации на официальном сайте компании, "Алматы Су" - государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году. "Алматы Су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

Напомним, несколькими днями ранее сообщалось об отключении воды сразу в четырех районах Алматы. Это также было связано с профилактическими мероприятиями по подключению новых сетей водоснабжения и замену оборудования.

В Мангистауском атомном энергокомбинате ранее сообщали, что в Актау с мая до конца до лета отключат горячую воду. На предприятии назвали эту меру вынужденной. Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов.

Позже стало известно, что на все лето отключат горячую воду и Риддере. Это связано с большим объемом запланированных работ на Риддерской ТЭЦ.