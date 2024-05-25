Движение пешеходов и подачу горячей воды изменят в одном из районов Алматы

В Алматы в микрорайоне Айнабулак-2 вскоре начнется реконструкция тепловых сетей. В связи с этим жителей микрорайона ждет несколько изменений, передает NUR.KZ со ссылкой на "АлТС" и акимат города.

О планируемых работах в Жетысуском районе стало известно в воскресенье.

По данным ТОО "Алматинские тепловые сети" и акимата города Алматы, реконструкция тепловых сетей затронет микрорайон Айнабулак-2, а именно – 2,1 километра магистральных трубопроводов.

"Начатый в 2022 году трехгодичный проект реконструкции завершится уже в сентябре этого года. Это позволит обеспечить стабильным и безаварийным функционированием тепловых сетей в период отопительного сезона.

Замена магистрального трубопровода, проложенного еще в начале 80-х годов прошлого века от микрорайона Айнабулак-2 до улицы Павлодарской, включая улицы Жумабаева и Макатаева, где за последние 10 лет зафиксировано 36 повреждений, позволит обеспечить бесперебойным и качественным теплоснабжением 344 многоквартирных жилых дома, 11 школ, 3 учреждения здравоохранения и 483 иных объекта", – сообщили в "АлТС".

В связи с работами грядет несколько изменений для жителей.

"Для сохранения комфортных условий проживания в указанном городском секторе горячая вода будет подаваться местному населению через возведенный подрядчиком временный трубопровод.

На период последнего этапа реконструкции теплотрассы движение пешеходов по аллее, расположенной в микрорайоне Айнабулак-2 от дома 32А до улицы Жумабаева, временно изменится. Проход для людей будет открыт по обеим сторонам от центральной части аллеи", – добавили в ТОО, отвечающем за состояние алматинских тепловых сетей.

Начать работы с установкой ограждения планируется с 26 мая.

Ожидается, что дорожное полотно и пешеходную аллею, ранее расположенные в микрорайоне, восстановят, а вместе с ними – и малую инфраструктуру, включая детские и спортивные площадки. Все это предусмотрено проектом работ.

Всего же подрядчик – ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007" – за период реализации проекта в Жетысуском районе планирует реконструировать 5,9 км сетей.

Также, по поручению акима Ерболата Досаева, в 2024 году ожидается реконструкция 23 объектов тепловых сетей с общей протяженностью 20 км. Это, как отмечают в "АлТС", позволит снизить процент изношенности сетей на 1,8%.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – заключили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ранее в акимате сообщали, что до 1 сентября текущего года будет перекрыто движение для автотранспорта в обе стороны по улице Макатаева, а именно – на участке от улицы Жумабаева до улицы Павлодарская. Ограничения объясняли заменой тепломагистрали, отработавшей свой нормативный срок. Изменения также затронут 8 автобусных маршрутов.

Напомним также, что 29 мая, то есть в следующую среду, в трех районах Алматы – Бостандыкском, Алмалинском и Ауэзовском – временно отключат холодную воду.

А в субботу и воскресенье, то есть сегодня и завтра, в "верхней" части Алматы будет перекрыт проезд по двум участкам улиц.

ТОО "Алматинские тепловые сети", как указывается на его официальном сайте, – одно из звеньев теплоэнергетического комплекса города Алматы.

История создания и развития тепловых сетей в Алматы начинается с 1960 года, когда по единому проекту было начато строительство тепловых сетей от ТЭЦ-1. К концу 1962 года тепловые сети обеспечивали теплом 9 промышленных и 180 жилых зданий, протяженность сетей составляла 19,1 км. На 2023 год общая протяженность магистральных и распределительных сетей составила 1352,33 км.