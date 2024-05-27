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Сколько осужденных отбывают свои сроки в Казахстане, рассказали в МВД

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Человек держится за решетку
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: pexels.com

На сегодняшнем брифинге в МВД сообщили о количестве осужденных казахстанцев, которые отбывают свои сроки в местах лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня в стране функционируют 78 учреждений: 62 - по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов. В них содержатся 37 тысяч лиц, из которых 32 тысячи осужденных и 5 тысяч следственно-арестованных", - сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По данным МВД, часть осужденных и находящихся в колониях работают.

"В целом в закрытых колониях работают свыше 11 тысяч человек. В основном они задействованы в производстве строительных материалов, металлоконструкций, изделий из дерева и пластика, а также изготовлении хлебобулочных изделий.

Трудоустройство помогает погашать иски по причиненному преступлением материальному ущербу, выплачивать алименты, а также оказывать финансовую поддержку родственникам", - сообщил спикер.

Он добавил, что осужденных также обучают рабочим профессиям - учат на плотников, маляров, штукатурщиков, швей, пекарей и так далее.

Также сегодня официальный представитель МВД рассказал, сколько попыток побега заключенных пресекли в колониях Казахстана.

Напомним, в мае прошлого года в силу вступил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения".

В законе, среди прочего, содержится норма о перепрофилировании учреждений чрезвычайной безопасности и переводе осужденных.

В марте этого года стало известно, что СИЗО Астаны оказалось переполненным - прорабатывается вопрос строительства нового следственного изолятора.

В конце апреля в МИД опровергли информацию о том, что осужденных в России казахстанцев забирают в зону военных действий в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107554-skolko-osuzhdennyh-otbyvayut-svoi-sroki-v-kazahstane-rasskazali-v-mvd/

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