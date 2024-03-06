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СИЗО Астаны оказалось переполненным: осужденных решили вывезти

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Мужчина сидит в камере
Камера. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

СИЗО Астаны оказалось переполненным. Сначала об этом на одном из заседаний суд заявлял осужденный Арыстанбек Мухамедиулы, теперь информацию корреспонденту NUR.KZ подтвердили в ДУИС по Астане.

Как рассказали в ответе на запрос NUR.KZ в МВД ДУИС РК, в учреждении №64 департамента в настоящее время содержатся подследственные и осужденные лица сверх установленного лимита. Однако, как отмечают в ДУИС, все лица обеспечены койко-местами.

"В целях снижения количества лиц, содержащихся в учреждении №64, а также разрешения вопроса перелимита в следственном изоляторе, 8 декабря 2023 года Комитетом уголовно-исполнительной системы, по согласованию с Министерством внутренних дел РК, принято решение о вывозе осужденных, подавших апелляционные жалобы, в следственные изоляторы областей предполагаемого дальнейшего отбывания наказания", - сообщили в ДУИС.

Там добавили, что с акиматом Астаны прорабатывается вопрос строительства нового следственного изолятора.

Напомним, ранее Антикор рассказал об одной из мер профилактики коррупционных преступлений в Казахстане – госслужащих водят на экскурсии в изоляторы и суды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064876-sizo-astany-okazalos-perepolnennym-osuzhdennyh-reshili-vyvezti/

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