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Забирают ли осужденных в России казахстанцев в зону военных действий, ответили в МИД

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Двое военных на линии огня
Военные. Иллюстративное фото: Diego Herrera / Europa Press / Getty Images

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сегодня на брифинге опроверг информацию о том, что осужденных в России казахстанцев якобы забирают на войну в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас появляется информация о том, что якобы граждане Казахстана, которые находятся под следствием либо сидят в российских тюрьмах, забираются насильно, не добровольно, на военные действия в сторону Украины.

Так вот это неправда: ни один гражданин Казахстана, который отбывает свое наказание в российских тюрьмах, либо находится под следствием, не был привлечен на военные действия. Это могу 100% гарантировать", – заявил Айбек Смадияров.

Он также опроверг информацию о том, что больше 100 казахстанцев участвуют в военных действиях России и Украины.

"Это не соответствует действительности. Да, есть факты, не больше 10 наших граждан находятся под следствием (в России – ред.). По нашим данным они нашли работу в соцсетях, детали их все родные знают. Мы с ними неоднократно связывались, консул несколько раз выезжал к этим гражданам, лично встречался и следит за правомерностью всех предъявленных обвинений. Оказывает всю консульскую и правовую помощь", – заверил официальный представитель МИД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2093123-zabirayut-li-osuzhdennyh-v-rossii-kazahstancev-v-zonu-voennyh-deystviy-otvetili-v-mid/

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