Забирают ли осужденных в России казахстанцев в зону военных действий, ответили в МИД

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сегодня на брифинге опроверг информацию о том, что осужденных в России казахстанцев якобы забирают на войну в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас появляется информация о том, что якобы граждане Казахстана, которые находятся под следствием либо сидят в российских тюрьмах, забираются насильно, не добровольно, на военные действия в сторону Украины.

Так вот это неправда: ни один гражданин Казахстана, который отбывает свое наказание в российских тюрьмах, либо находится под следствием, не был привлечен на военные действия. Это могу 100% гарантировать", – заявил Айбек Смадияров.

Он также опроверг информацию о том, что больше 100 казахстанцев участвуют в военных действиях России и Украины.

"Это не соответствует действительности. Да, есть факты, не больше 10 наших граждан находятся под следствием (в России – ред.). По нашим данным они нашли работу в соцсетях, детали их все родные знают. Мы с ними неоднократно связывались, консул несколько раз выезжал к этим гражданам, лично встречался и следит за правомерностью всех предъявленных обвинений. Оказывает всю консульскую и правовую помощь", – заверил официальный представитель МИД РК.