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Сколько попыток побега заключенных пресекли в колониях Казахстана, рассказали в МВД

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Тюрьма
Забор с колючей проволокой. Иллюстративное фото: FooTToo / Getty Images

Сегодня на брифинге МВД рассказали о количестве пресеченных попыток побега из колоний страны – отследить их удалось с помощью видеокамер, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что в колониях Казахстана установлено около 40 тысяч видеокамер – кроме наблюдения в них есть функция сигнализации о проникновении в запретные зоны и закрытии объектива.

"Указанные меры дали положительный эффект. С момента ввода данной системы выявлено порядка 24 тысяч нарушений режима содержания со стороны осужденных.

Предотвращено 43 суицида и 4 попытки побега. Не допущено перерастание 9 конфликтных ситуаций в беспорядки. В результате такого контроля при попытке доставки запрещенных предметов задержан 151 человек – это попытки проноса 267 телефонов, 33 литра спиртных напитков и около 2 кг наркотических веществ", – заявил спикер.

При этом заключенные, по его словам, порой пытаются повредить видеокамеры.

"Ввиду нежелания соблюдать порядок отбывания наказания появилась тенденция умышленного повреждения видеокамер отдельными осужденными. Всего ими было повреждено и выведено из строя 683 камеры видеонаблюдения.

Такие противоправные действия не только создают "слепые зоны", но и наносят немалый материальный ущерб госбюджету, поэтому в Уголовный кодекс внесены соответствующие поправки – введена новая статья 428-1 "Умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения в учреждениях УИС, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет", – добавил представитель МВД.

Отметим, что согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное:

  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
  • с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия,

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Однако лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, если оно не совершило иного нового уголовного правонарушения, и если побег не был сопряжен с действиями, предусмотренными пунктами 2) и 3) части второй настоящей статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107563-skolko-popytok-pobega-zaklyuchennyh-presekli-v-koloniyah-kazahstana-rasskazali-v-mvd/

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