Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грозы и град пройдут в Казахстане в понедельник

Опубликовано:

Грозовые облака над горами
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

На завтра, 27 мая, в большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о надвигающихся грозах и выпадении града, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане 27 мая днем ожидаются гроза, град. В Алматы ночью прогнозируется туман.

В Карагандинской области ночью на севере и востоке ожидается гроза. Днем на севере области пройдет сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, в центре, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере области Ұлытау ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, в центре области порывы до 15-20 м/с, временами – 25 м/с.

Ночью на западе, юге, в центре, днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный ночью на юге области порывы до 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере и востоке Костанайской области, а днем – на востоке и юге области ожидается гроза. Днем на юге области – град. Ветер северо-западный ночью на западе, востоке области, а днем – на большей части региона порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе и севере области Абай ожидается гроза. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области также прогнозируется гроза. В Усть-Каменогорске 27 мая днем – гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге, востоке области – порывы до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается восточный ветер до 15-20 м/с. В пустынных районах региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере и в центре области – до 15-20 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области прогнозируется гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке порывы до 15-20 м/с. На западе, юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области – порывы до 15-20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность

На востоке области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, юге Северо-Казахстанской области пройдут гроза и град. Ветер северо-западный, западный, на западе, севере, юге области – порывы до 15-20 м/с.

Днем на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге области – гроза. Ветер западный, на западе, юге, востоке области – до 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер юго-западный с переходом на северный, на севере и востоке области ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107098-grozy-i-grad-proydut-v-kazahstane-v-ponedelnik/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.