Грозы и град пройдут в Казахстане в понедельник

На завтра, 27 мая, в большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о надвигающихся грозах и выпадении града, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане 27 мая днем ожидаются гроза, град. В Алматы ночью прогнозируется туман.

В Карагандинской области ночью на севере и востоке ожидается гроза. Днем на севере области пройдет сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, в центре, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере области Ұлытау ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, в центре области порывы до 15-20 м/с, временами – 25 м/с.

Ночью на западе, юге, в центре, днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный ночью на юге области порывы до 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере и востоке Костанайской области, а днем – на востоке и юге области ожидается гроза. Днем на юге области – град. Ветер северо-западный ночью на западе, востоке области, а днем – на большей части региона порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе и севере области Абай ожидается гроза. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области также прогнозируется гроза. В Усть-Каменогорске 27 мая днем – гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге, востоке области – порывы до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается восточный ветер до 15-20 м/с. В пустынных районах региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере и в центре области – до 15-20 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области прогнозируется гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке порывы до 15-20 м/с. На западе, юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области – порывы до 15-20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность

На востоке области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, юге Северо-Казахстанской области пройдут гроза и град. Ветер северо-западный, западный, на западе, севере, юге области – порывы до 15-20 м/с.

Днем на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге области – гроза. Ветер западный, на западе, юге, востоке области – до 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер юго-западный с переходом на северный, на севере и востоке области ожидаются порывы до 15-20 м/с.