Осадки ждут казахстанцев в воскресенье

На большей части Казахстана в воскресенье ожидаются осадки, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". В их числе – снег, который уже могли наблюдать жители нескольких регионов.

По прогнозу на официальном сайте "Казгидромета", циклон и связанные с ним холодные атмосферные фронты будут определять погоду на большей части РК. Они принесут за собой осадки.

В разрезе регионов прогноз по осадкам выглядит так:

на севере, в центре, в горных районах юго-востока ожидаются сильные снег и дождь;

на севере, востоке, юго-востоке, днем – в центре страны – сильные дожди;

на севере, востоке, в центре, юге республики ожидается град.

Ясно и без осадков будет лишь на западе страны, а также в Кызылординской области.

По республике ожидается порывистый ветер, гроза, а на северо-западе, в центре, юге в ночные часы – туман.

Ночью на западе Акмолинской, Карагандинской, на севере области Ұлытау, Северо-Казахстанской области, на поверхности почвы на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются заморозки в районе 1-2 градусов.

На западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, юго-западе области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, в пятницу на один из поселков в Актюбинской области обрушился град размером с фасоль. А сегодня утром жители Акмолинской области могли наблюдать снег. А в Астане и Шымкенте после сильных дождей затопило улицы – здесь можно посмотреть, как это было.