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До 1 сентября перекрыли движение по одной из улиц Алматы

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Знак "Дорожные работы"
Знак "Дорожные работы". Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы ограничили проезд по одному из участков улицы в Жетысуском районе - ограничения будут действовать до 1 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"До 1 сентября текущего года перекрыто движение для автотранспорта в обе стороны по улице Макатаева от улицы Жумабаева до улицы Павлодарская. Временный объезд организован по улице Палладина", - говорится в сообщении.

Как отметили в акимате, данные ограничения обусловлены заменой тепломагистрали, отработавшей свой нормативный срок.

В период проведения работ жителям будет сохранена подача горячего водоснабжения, добавили в ведомстве.

На вышеуказанный период внесены изменения в схемы движения восемь маршрутов общественного транспорта:

  • №56 – в северном направлении - ул. Палладина – ул. Павлодарская; №56 – в обратном направлении – начало движения с "мкр. Айнабулак - конечная" - ул. Павлодарская - ул. Палладина – далее по схеме;
  • №17 – в северном направлении – ул. Жумабаева – ул. Палладина; №17 – в обратном направлении – начало движения с "мкр. Айнабулак - конечная" - ул. Павлодарская - ул. Палладина - ул. Жумабаева – далее по схеме;
  • №97 – в северном направлении - ул. Жумабаева - ул. Палладина - ул. Павлодарская; №97 – в обратном направлении – начало движения с "мкр. Айнабулак - конечная" - ул. Палладина - ул. Жумабаева – далее по схеме;
  • №120 – ул. Павлодарская – до "мкр. Айнабулак - конечная" – ул. Палладина - ул. Жумабаева - далее по схеме; №120 – в обратном направлении - ул. Жумабаева – ул. Палладина - до "мкр. Айнабулак - конечная" - ул. Павлодарская - далее по схеме;
  • №80 – в северном направлении - ул. Жумабаева – ул. Палладина - ул. Павлодарская до "мкр. Айнабулак - конечная"; №80 – в обратном направлении – начало движения с "мкр. Айнабулак - конечная" - ул. Палладина - ул. Жумабаева – далее по схеме;
  • №141 – в северном направлении – ул. Жумабаева – ул. Палладина – ул. Павлодарская до "мкр. Айнабулак - конечная"; №141 – в обратном направлении – начало движения с "мкр. Айнабулак - конечная" – ул. Павлодарская - ул. Палладина - ул. Жумабаева – далее по схеме;
  • №123 – в северном направлении – ул. Жумабаева– ул. Палладина - ул. Павлодарская - далее по схеме; №123 – в обратном направлении – ул. Павлодарская - ул. Палладина – ул. Жумабаева - далее по схеме;
  • №13 – в северном направлении – ул. Жумабаева – ул. Палладина - ул. Павлодарская – далее по схеме; №13 – в обратном направлении – ул. Павлодарская - ул. Палладина - ул.Жумабаева – далее по схеме.

Отметим, что в Астане до ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак - здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Также до 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102597-do-1-sentyabrya-perekryli-dvizhenie-po-odnoy-iz-ulic-almaty/

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