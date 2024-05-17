До 1 сентября перекрыли движение по одной из улиц Алматы

В Алматы ограничили проезд по одному из участков улицы в Жетысуском районе - ограничения будут действовать до 1 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"До 1 сентября текущего года перекрыто движение для автотранспорта в обе стороны по улице Макатаева от улицы Жумабаева до улицы Павлодарская. Временный объезд организован по улице Палладина", - говорится в сообщении.

Как отметили в акимате, данные ограничения обусловлены заменой тепломагистрали, отработавшей свой нормативный срок.

В период проведения работ жителям будет сохранена подача горячего водоснабжения, добавили в ведомстве.

На вышеуказанный период внесены изменения в схемы движения восемь маршрутов общественного транспорта:

№56 – в северном направлении - ул. Палладина – ул. Павлодарская; №56 – в обратном направлении – начало движения с "мкр. Айнабулак - конечная" - ул. Павлодарская - ул. Палладина – далее по схеме;

№17 – в северном направлении – ул. Жумабаева – ул. Палладина; №17 – в обратном направлении – начало движения с "мкр. Айнабулак - конечная" - ул. Павлодарская - ул. Палладина - ул. Жумабаева – далее по схеме;

№97 – в северном направлении - ул. Жумабаева - ул. Палладина - ул. Павлодарская; №97 – в обратном направлении – начало движения с "мкр. Айнабулак - конечная" - ул. Палладина - ул. Жумабаева – далее по схеме;

№120 – ул. Павлодарская – до "мкр. Айнабулак - конечная" – ул. Палладина - ул. Жумабаева - далее по схеме; №120 – в обратном направлении - ул. Жумабаева – ул. Палладина - до "мкр. Айнабулак - конечная" - ул. Павлодарская - далее по схеме;

№80 – в северном направлении - ул. Жумабаева – ул. Палладина - ул. Павлодарская до "мкр. Айнабулак - конечная"; №80 – в обратном направлении – начало движения с "мкр. Айнабулак - конечная" - ул. Палладина - ул. Жумабаева – далее по схеме;

№141 – в северном направлении – ул. Жумабаева – ул. Палладина – ул. Павлодарская до "мкр. Айнабулак - конечная"; №141 – в обратном направлении – начало движения с "мкр. Айнабулак - конечная" – ул. Павлодарская - ул. Палладина - ул. Жумабаева – далее по схеме;

№123 – в северном направлении – ул. Жумабаева– ул. Палладина - ул. Павлодарская - далее по схеме; №123 – в обратном направлении – ул. Павлодарская - ул. Палладина – ул. Жумабаева - далее по схеме;

№13 – в северном направлении – ул. Жумабаева – ул. Палладина - ул. Павлодарская – далее по схеме; №13 – в обратном направлении – ул. Павлодарская - ул. Палладина - ул.Жумабаева – далее по схеме.

Отметим, что в Астане до ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак - здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Также до 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.