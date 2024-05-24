Два участка дороги закроют на сутки в Алматы

В Алматы в субботу, 25 мая, будет перекрыт проезд по участкам улиц Западный Желтоксан и Шевченко, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

По данным ведомства, в Алматы с 06:00 25 мая до 06:00 26 мая будет перекрыто движение транспортных средств на двух участках дорог.

Во-первых, проезд закроют на улице Западный Желтоксан от улицы Тимирязева до проспекта Аль-Фараби, где планируется восстановление дорожного покрытия после реконструкции тепловых сетей.

"Также на участке улицы Шевченко от проспекта Достык до улицы Кунаева будет проводиться ремонт дорожного полотна в рамках реконструкции здания Национальной академии наук", – добавили в акимате.

Алматинцев и гостей города попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее продумать свой маршрут.

Также напомним, ранее сообщалось, что в Алматы до 1 сентября перекрыли движение для автотранспорта в обе стороны по улице Макатаева от улицы Жумабаева до улицы Павлодарская.

Кроме того, в начале недели алматинцев предупреждали о перекрытии движения по мосту в Жетысуском районе. В качестве причин указываются просадка насыпи на подходах к мосту и подмыв грунта на откосах.

При этом в начале мая в акимате рассказывали, когда и на каких улицах Алматы начнут ремонтировать дороги. В ведомстве также поделились интерактивной картой, на которой будут отмечены улицы, охваченные ремонтом.