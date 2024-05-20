"Выявлена просадка насыпи": в Алматы перекрыли движение по построенному 50 лет назад мосту

В Алматы перекрыто движение по мосту в Жетысуском районе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на городскую службу мобильности. В качестве причин указываются просадка насыпи на подходах к мосту и подмыв грунта на откосах.

Как сообщили в управлении городской мобильности, в Жетысуском районе Алматы по улице Жолымбет микрорайона Кемел ограничено движение для всех транспортных средств по мосту через реку Есентай.

"В ходе визуального осмотра моста, построенного более 50 лет назад, выявлены просадка насыпи на подходах к мосту, а также подмыв грунта на откосах моста.

В связи с этим принято решение об ограничении движения и проведении экспертизы технического состояния мостового сооружения.

Просим водителей заранее корректировать свой маршрут. Имеется возможность объезда указанного участка через улицу Мухамеджана Сералина", - сказано в сообщении.

Отметим, что в марте этого года аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района прокомментировал плохое качество дорог в городе.

"Жетысуский район - один из самых старых районов, и там инфраструктура вообще изношенная. Это - водоснабжение, канализация… где-то ее вообще нет. Поэтому по планам я дополнительные средства выделил - мы это все потянем", - сказал Досаев.

Ранее сообщалось, что в Алматы начнется реконструкция участка вокруг водоема на Терренкуре - по информации властей города, ремонт здесь не проводился более 20 лет. Согласно задумке, обновленное общественное пространство превратит участок в комфортную и привлекательную зону отдыха для алматинцев и гостей города.