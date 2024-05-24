Подарки учителям и арендованные авто запретили выпускникам в Павлодарской области

В Павлодарской области чиновники напомнили о категорическом запрете собирать деньги на подарки учителям, а также на организацию праздничных обедов и выездные экскурсии, передает NUR.KZ.

На площадке Региональной службы коммуникаций представители областного управления образования и департамента полиции обсудили вопросы проведения последних звонков и обеспечения безопасности детей.

В Павлодарской области в этом году 9 класс оканчивают почти 11 тыс. учащихся. Итоговые выпускные экзамены они сдадут с 29 мая по 10 июня по четырем предметам. Выпускников 11 класса - свыше 4 тыс. человек. Госэкзамены у них пройдут с 28 мая по 11 июня по пяти предметам.

Учебный процесс завершится 25 мая. В этот день для выпускников 11 класса проведут торжественное мероприятие "Мектебім, саған мың алғыс!". Для выпускников всех школ оно начнется в 9.30 утра.

"Торжественное мероприятие организуется силами выпускных классов, педагогов и заместителя директора по воспитательной работе. Акцентирую внимание: торжественное мероприятие для выпускников обязательно должно проводиться в стенах или на площадке школы. Категорически запрещается проведение мероприятия в других местах", - подчеркнула заместитель руководителя Управления образования Павлодарской области Роза Аканова.

Выпускникам предложили самим организовать в стенах школы показ слайд-шоу с фотографиями, посвятить друг другу пожелания, исполнить песни и стихи в благодарность педагогам.

"Категорически запрещается привлекать к праздничным мероприятиям аниматоров, праздничные агентства, частные студии, организация праздничных обедов, проведение экскурсий по городу с использованием арендованных автомобилей. Запрещается собирать средства на подарки администрации или педагогическому коллективу", - заявила замруководителя управления образования.

Она отметила, что на протяжении многих лет издаются приказы о запрете сбора средств в учебных заведениях.

"Почему мы говорим о том, чтобы ни в коем случае не привлекали праздничные агентства или аниматоров? Потому что они требуют оплату. Здесь мнение родителей всегда разделяется: у кого-то есть возможность оплатить эту услугу, у кого-то ее нет. Поэтому мероприятие нужно провести силами педагогов и самих выпускников. Нет необходимость для этого привлекать посторонних. Сейчас все ресурсы есть, чтобы провести праздник на базе учебного заведения", - пояснила Роза Аканова.

По всем фактам сбора денежных средств в школах родителей призвали обращаться на "горячую линию" управления образования по номерам 65-00-60 и 8 707 491 64 05. По каждому обращению проводится служебное расследование.

Также на пресс-конференции представитель департамента полиции доложила о порядке действий правоохранителей во время последнего звонка.

"Практика показывает, что после завершения последних звонков подростки остаются без контроля родителей. Многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятие. Более того, многие дети могут пойти купаться. Нередки случаи, когда несовершеннолетние управляли транспортными средствами и случились трагические последствия", - предупредила старший инспектор группы ювенальной полиции управления МПС ДП региона Бибегуль Камзина.

Ранее сообщалось, что последний звонок в школах Казахстана пройдет в новом формате, как единый классный час, посвященный завершению учебного года. А вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11 (12) классов состоится после завершения всех школьных экзаменов.

Министр просвещения Гани Бейсембаев заявил о смене формата празднования последнего звонка в школах Казахстана и подчеркнул, что мероприятие должно пройти на высококультурном уровне, без излишеств и пышных торжеств.

А вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева заверила, что новый формат проведения последнего звонка позволит отойти от "пагубной традиции кортежей и ресторанов".