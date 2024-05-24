Во всех трех мегаполисах Казахстана обещают дожди в пятницу
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 24 мая - во всех трех мегаполисах ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.
Жителям Астаны также обещают дождь. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 10,9 м/с.
И в Шымкенте сегодня прогнозируют дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106147-vo-vseh-treh-megapolisah-kazahstana-obeshchayut-dozhdi-v-pyatnicu/