Во всех трех мегаполисах Казахстана обещают дожди в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 24 мая - во всех трех мегаполисах ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

Жителям Астаны также обещают дождь. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 10,9 м/с.

И в Шымкенте сегодня прогнозируют дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.