Жителей ряда регионов Казахстана предупредили о сильных осадках, грозах и заморозках

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий - ожидаются грозы, сильные осадки и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Завтра в Астане временами ожидается гроза, днем град. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

24 мая ночью на севере, востоке, юге Актюбинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь, на севере, в центре области сильный дождь, днем на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. 25 мая ночью на севере, востоке области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). 24-25 мая ветер северо-восточный с переходом на северо-западный в восточной половине области 15-20, порывы 23-28 м/с. 24-25 мая ночью на северо-западе области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

24 мая на севере, востоке, юге Костанайской области - осадки (дождь с переходом в снег), днем на юге, востоке области временами сильный дождь, днем на юге, востоке области град, шквал и гроза. 25 мая ночью в восточной половине области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), днем на юге, востоке, в центре области дождь, на юге, востоке области сильный дождь. 24-25 мая ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юге, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. 24-25 мая ночью на северо-западе области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Завтра на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области тоже ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), днем на юге области град, шквал. 25 мая на юге, востоке области ожидаются осадки, ночью временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). 24-25 мая ветер северо-восточный на востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. 24-25 мая ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

В пятницу в Акмолинской области синоптики прогнозируют осадки (дождь с переходом в снег), на западе, юге области временами сильные осадки (дождь с переходом в снег), днем на юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. 25 мая ожидаются осадки, на севере, востоке области временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ветер северо-восточный 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

25 мая на севере, востоке, в центре области Ұлытау пообещали осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь, гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус.

24 мая на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах области гроза, днем на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с.

24 мая в Петропавловске пообещали ветер северо-восточный - порывы 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В пятницу в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный при грозе 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Мангистауской области тоже ожидается гроза. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северо-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на западе, севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный с переходом на западный днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. 24 мая на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области временами возможен сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 мая ночью и утром на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на юге Алматинской области временами тоже возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на западный днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. Днем на западе, севере области гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетісу усилится ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.