Часть проспекта Туран перекрыли в Астане

В Астане перекрыли часть проспекта Туран в сторону аэропорта города. А перекрытый ранее участок проспекта вновь доступен водителям, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается на сайте акимата Астаны, ранее перекрытый участок по проспекту Туран на участке от улицы Бухар жырау до проспекта Улы Дала, а также участок от проспекта Улы Дала до улицы Хусейн бен Талал от аэропорта в сторону города открыт.

Однако с 23 по 25 мая закрыта вторая сторона проспекта Туран на участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Улы Дала со стороны города в сторону аэропорта.

При этом пересечения проспекта Туран - улицы Хусейн бен Талал и проспектов Туран и Улы Дала будут открыты.

"Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут", - добавили в акимате.