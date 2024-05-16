"Грубое нарушение законодательства": полицейские Алматы депортировали 35 нелегальных мигрантов

Полицейские Алматы депортировали 35 граждан Узбекистана, Таджикистана и России, которые незаконно находились на территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщил официальный портал МВД РК, речь идет о гражданах Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации, которые находились в Казахстане, грубо нарушая миграционное законодательство.

Полицейские выявили их в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок”.

"С начала отработки к административной ответственности привлечено 832 нарушителя миграционного законодательства, выдворено за пределы РК 83 иностранца. За нарушение правил пребывания в РК к ответственности привлечено 319 иностранцев.

За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК оштрафовано 177 принимающих лиц. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК к ответственности привлечено 23 работодателя. В приемник-распределитель ДП водворен 171 иностранец без документов, удостоверяющих личность", – заявил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Так, 35 нелегальных мигрантов депортированы на родину за один день. Кроме того, в Алматы был задержан 21 иностранец, не исполнивший решение суда о самостоятельном выдворении за пределы Казахстана.

Напомним, в марте полицейские выявили граждан Таджикистана, нелегально работавших сортировщиками твердых бытовых отходов в Петропавловске.

Ранее сообщалось, что в Астане на территории мусороперерабатывающего завода полицейские выявили 37 граждан Узбекистана, которые незаконно трудились без разрешения местного исполнительного органа.

А в феврале полицейские Алматы задержали 28 нелегальных мигрантов из Африки.

На официальном сайте Комитета миграционной службы МВД говорится, что за нарушение иностранцем или лицом без гражданства сроков пребывания и невыезда из Казахстана в установленные сроки влечет:

в течение трех суток – предупреждение;

свыше трех до истечения пяти суток – штраф 10 МРП (почти 37 тыс. тенге);

свыше пяти до истечения 10 суток – штраф 15 МРП (55 тыс. тенге).

Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, – влечет штраф в 25 МРП (92 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы страны.