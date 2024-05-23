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В Air Astana высказались об обратном выкупе ценных бумаг

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Самолет Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Комментарий относительно обратного выкупа ценных бумаг Air Astana сделали в авиакомпании - перевозчик прояснил ситуацию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что авиакомпания Air Astana начала программу обратного выкупа своих акций и ГДР исключительно для премирования сотрудников компании - информация об этом была опубликована 30 апреля этого года.

"В рамках первой части программы компания намерена приобрести до 4 786 800 акций (в форме акций и ГДР), что в настоящее время составляет примерно 1,3% от общего количества размещенных акций Air Astana на общую сумму не более 12 миллионов долларов США. Первая часть программы началась 30 апреля 2024 года и продолжится до 8 февраля 2025 года. Покупки осуществляются по преобладающей рыночной цене, в соответствии с правилами соответствующих бирж и с соблюдением требований применимого законодательства о предотвращении злоупотреблений на рынке ценных бумаг", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что акции компании Air Astana сильно подешевели после первичного размещения. Но, решив продать их обратно компании, сделать это придется по рыночной, а не изначальной цене.

В начале 2024 года компания Air Astana провела первичное публичное размещение своих акций (IPO). Их изначальная стоимость составила 1 073,83 тенге за штуку.

Также ранее стало известно, что в акции Air Astana были вложены пенсионные накопления казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106060-v-air-astana-vyskazalis-ob-obratnom-vykupe-cennyh-bumag/

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