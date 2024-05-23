Можно ли продать акции Air Astana по изначальной цене

Акции компании Air Astana сильно подешевели после первичного размещения. Но, решив продать их обратно компании, сделать это придется по рыночной, а не изначальной цене. Подробности читайте на NUR.KZ.

В начале 2024 года компания Air Astana провела первичное публичное размещение своих акций (IPO). Их изначальная стоимость составила 1 073,83 тенге за штуку.

Однако впоследствии стоимость одной акции опустилась ниже тысячи тенге. В такой ситуации некоторые инвесторы могут решить продать ценные бумаги обратно компании.

Как считает финансовый аналитик Андрей Чеботарев, продавать подешевевшие акции компании Air Astana сейчас следует только в одном случае – если очень нужны деньги. При этом казахстанцам важно помнить, что никто их не купит по цене, представленной на IPO – их придется продавать по рыночной стоимости.

При этом аналитик отметил, что уже видел некоторые сообщения в интернете о том, что казахстанцы могут оформить обратный выкуп по цене первичного размещения.

"Обратный выкуп – это процесс, когда компания выкупает свои собственные акции с рынка на рыночных условиях, а не по цене IPO, то есть такие какие они есть сейчас. В этом и смысл – компания считает, что ее акции недооценены и выкупает их, чтобы потом продать дороже", – объясняет процесс эксперт.

При этом обратный выкуп совсем не значит, что казахстанцы должны продать свои акции. Более того, это стоит делать, только если действительно нужны деньги, например, чтобы закрыть долги. Сейчас же инвесторам важно помнить, что их "убытки" пока только на бумаге, а в будущем есть все шансы, что акции все-таки вырастут в цене.

Как отмечает Андрей Чеботарев, для роста акций есть все причины. Брокеры прогнозируют, что через год целевая цена ценных бумаг компании вырастет на 44%. Все будет зависеть от того, какие успехи покажет Air Astana в текущем году.

Другими словами, текущие трудности можно назвать сезонными, ведь в первом квартале каждого года все авиаперевозчики сталкиваются с ними: нужно платить за самолеты, полученные в лизинг, заключать договоры на поставку топлива и учитывать все остальные необходимые затраты.

При этом отметим, что решения о вложении своих денег, покупке и продаже ценных бумаг каждый инвестор должен принимать самостоятельно. Чужое мнение, в том числе экспертное, не должно на них повлиять.

Напомним, ранее стало известно, что в акции Air Astana были вложены пенсионные накопления казахстанцев.