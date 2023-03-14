Поезд с интернет-покупками из Китая будет курсировать через Казахстан

Вагоны. Иллюстративное фото: pexels.com

Транзитный шаттл-поезд с товарами, приобретенными через интернет, будет курсировать через территорию Казахстана. Об этом сообщается на сайте "Қазақстан теміржолшысы".

"Регулярный транзитный шаттл-поезд с товарами, приобретенными через интернет, будет курсировать по маршруту Урумчи (КНР) через пограничный переход Алашанькоу – Достык в направлении России, а также в Узбекистан и Таджикистан", – гласит сообщение.

Отмечается, что срок доставки груза до станции назначения составит 7-10 дней. А периодичность регулярного сервиса – еженедельно. При этом организатором отправки является KTZ Express в партнерстве с TOO "AtasuLogistics".

Кроме того, в перспективе, с дальнейшим увеличением объемов перевозок, частота отправок шаттлов, как сообщается, будет увеличена.

На сайте Союза транспортников Казахстана "Kazlogistics" говорится, что международный пограничный переход Достык — Алашанькоу введен в эксплуатацию в 1991 году.

Данный погранпереход обеспечил транспортировку грузов железнодорожным транспортом в сообщении Европа — Азия по территории Казахстана, сформировав дополнительный трансконтинентальный маршрут, связывающий страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Восточной и Западной Европы.

Станция Достык является пограничной перегрузочной станцией и выполняет полный комплекс операций по приему и отправлению поездов, следующих через государственную границу, перегрузке из вагона в вагон в связи со сменой ширины колеи и других функций.

Напомним, что сегодня премьер-министр Алихан Смаилов поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов на границе с Китаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012837-poezd-s-internet-pokupkami-iz-kitaya-budet-kursirovat-cherez-kazahstan/