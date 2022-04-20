Китай запустил новый поезд в Германию через Казахстан

Китай запустил новый поезд в Германию. Фото: агентство "Синьхуа"

Китайские железнодорожники объявили о запуске нового поезда Сиань-Мангейм, который соединит Китай и Германию, передает агентство "Синьхуа".

Первый поезд по новому маршруту, груженный спортивными товарами, одеждой и постельными принадлежностями, отправился 13 апреля со станции Сиань.

Рейс нового поезда пройдет через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию, преодолевая расстояние в 11,3 тыс. км. При этом маршрут также включает два моря – Каспийское и Черное, для прохода через них будет использован морской транспорт.

"Новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые раньше проходило мало поездов Китай-Европа, и открывает новые рынки международной торговли как для китайских, так и для международных предприятий", – сказал генеральный директор Компании по строительству и эксплуатации Сианьского порта свободной торговли Юань Сяоцзюнь.

В сианьской компании международной логистики "Жуйан" подчеркнули, что теперь эффективность перевозок повысится, а расходы на них сократятся.

Ранее стало известно, что авиакомпания Cathay Pacific планирует выполнять самые длинные в мире беспосадочные рейсы из Нью-Йорка в Гонконг в облет российского воздушного пространства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965871-kitay-zapustil-novyy-poezd-v-germaniyu-cherez-kazahstan/