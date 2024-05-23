Срочникам хотят пересмотреть условия по выплате кредитов в Казахстане

Сенаторы в рамках проекта закона по минимизации рисков при кредитовании предложили продлить на 60 дней отсрочку по погашению займа на период срочной воинской службы, передает корреспондент NUR.KZ.

Сенаторы вернули в мажилис законопроект по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства со своими поправками.

В ходе обсуждения закона сенаторы, в частности, предложили продлить на 60 дней предлагаемую законом отсрочку по погашению займа на период прохождения срочной воинской службы.

Между тем ранее мажилис предлагал установить такой механизм на 45 дней.

Это делается для того, чтобы вновь уволенному в запас военнослужащему дать время для трудоустройства и восстановления платежеспособности.

Позже эту норму объяснил сенатор Сергей Карплюк.

"Мы добавили 60 дней срок для срочников, для военнослужащих в срочной службе, чтобы к ним не предъявляли банки, микрофинансовые организации свои требования.

Если у срочника есть кредиты, и он призван (это по конституции - он защищает, выполняет долг перед Родиной), и когда он возвращается домой, чтобы сразу же не предъявили счета банковские организации, мы решили, что необходим какой-то срок.

Он был определен. И заключение правительства мы на него так же получили — одобрена эта поправка, 60 дней, чтобы бывший срочник имел возможность устроиться на работу и уже стал платежеспособным", — пояснил он.

Кроме этого, сенаторы предлагают распространять запрет на предоставление электронного банковского займа без биометрической идентификации только на физических лиц в связи с тем, что проведение биометрической идентификации юридических лиц невозможно.

Уточняются также нормы, регламентирующие деятельность кредитных бюро с государственным участием.

Напомним, в апреле прошлого года депутат сената Жанна Асанова на заседании предложила ряд мер по защите прав солдат в Казахстане, в том числе запретить выдавать им кредиты. Среди мер, предложенных сенатором — закрепление права неуплаты кредитов на момент службы или вовсе запретить солдатам, которые проходят службу, брать кредиты во время службы.

Вновь этот вопрос был актуализирован уже в ноябре прошлого года, когда депутат мажилиса Ерлан Стамбеков поднял вопрос с кредитами срочников, также предложив запретить их выдачу.

"Мы хотим ввести полный запрет на выдачу кредитов солдатам срочной службы, потому что, как оказалось, есть огромная статистика, когда в армии при внеуставных взаимоотношениях старослужащие солдаты заставляют молодых брать кредиты, и таким образом откупаться или еще что-то. Одним словом – такая практика имеет место и мы должны поставить этому заслон", – заявил тогда депутат.

В конце года стало известно, что в 2023 году более 5 тыс. солдат-срочников получили кредитные каникулы на общую сумму почти в 1,9 млрд тенге.