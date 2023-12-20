Сколько человек получили отсрочки по кредитам из-за службы в армии Казахстана

В текущем году более 5 тыс. солдат-срочников получили кредитные каникулы на общую сумму почти в 1,9 млрд тенге. Как узнали журналисты NUR.KZ, в 2024 году отсрочки будут предоставляться проактивно.

В 2022 году между Министерством обороны РК и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Благодаря нему казахстанцы могут оформлять отсрочки по кредитам в банках и микрофинансовых организациях в случае их призыва на срочную службу.

За это время, по данным Минобороны, кредитные каникулы смогли получить более 5 тыс. солдат, а общая сумма их займов составила почти 1,9 млрд тенге. При этом в настоящий момент в банках и микрофинансовых организациях на рассмотрении находятся заявления около 5 тыс. военнослужащих на сумму 1,6 млрд тенге.

В целом такие отсрочки выдаются согласно спискам, которые готовятся в Министерстве обороны, однако призывники могут подать заявку самостоятельно. Для этого заявителю нужно предоставить справку, подтверждающую факт призыва или прохождение военнослужащим срочной воинской службы.

Впрочем, на текущий момент всю эту процедуру переводят в проактивный формат. Пилотный проект по предоставлению кредитных каникул в автоматическом режиме будет запущен в 2024 году.

Как сообщили в ведомстве, помимо срочников, отсрочки по кредитам также планируется предоставлять казахстанцам, призванным на воинские сборы. Кредитные каникулы будут действовать весь период службы или сборов.

Напомним, ранее в Казахстане рассматривали возможность вообще запретить выдавать кредиты солдатам. Якобы для того, чтобы защитить их от закредитованности.