Количество поездов с женскими вагонами увеличат в Казахстане

Купе поезда. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов на пресс-брифинге рассказал, что в Казахстане увеличат количество женских вагонов, сообщается в официальном Telegram-канале фонда "Самрук-Қазына".

По словам Тайжанова, компания начала проект в 2022 году. На пяти направлениях запустили вагоны, предназначенные для посадки и обслуживания только женщин.

Сообщается, что проект получил множество позитивных отзывов от пассажиров. По многочисленным пожеланиям, с этого лета КТЖ увеличивает число маршрутов, где будут женские вагоны.

"Дальние маршруты, где были эти вагоны, это были: Алматы – Мангистау, Алматы – Усть-Каменогорск, Павлодар – Туркестан, Мангистау – Семей и Атырау – Астана.

На этот летний период – три дополнительных маршрута, где будут присутствовать вагоны. Это будут направления: Астана – Алматы (в поездах Тальго) Астана – Шымкент и Алматы – Актобе", – сообщил Тайжанов на сегодняшней пресс-конференции в "Самрук-Қазына".

Как сообщил глава АО "Пассажирские перевозки", с прошлого года по сегодняшний день было перевезено женскими вагонами порядка 154 тысяч пассажиров.

Напомним, впервые о том, что женские купе могут появиться в поездах в Казахстане, заговорили в 2018 году. Подобную поправку хотели внести в закон по вопросам транспорта.

А первые женские вагоны появились в Казахстане в октябре 2021 года. Изначально они функционировали по двум направлениям: Алматы – Усть-Каменогорск и Алматы – Мангистау.

В феврале прошлого года АО "Пассажирские перевозки" запустило женские вагоны еще по шести направлениям.

На сайте "Қазақстан теміржолшысы", сообщалось, что кроме женщин, в таких вагонах могут путешествовать мальчики до семи лет. При этом стоимость проезда в женских вагонах не отличается от других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018363-kolichestvo-poezdov-s-zhenskimi-vagonami-uvelichat-v-kazahstane/