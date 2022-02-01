Женские вагоны запустили еще по шести направлениям в Казахстане

Иллюстративное фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

АО "Пассажирские перевозки" с 1 февраля запустило женские вагоны еще по нескольким направлениям, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Национальный перевозчик, учитывая спрос со стороны населения, с 1 февраля 2022 года решил увеличить количество поездов с женскими вагонами.

Проект действует в пилотном режиме еще в шести пассажирских поездах:

№ 45/46 "Павлодар - Шымкент";

№ 85/86 "Нур-Султан-1 - Шымкент";

№ 37/38 "Мангистау - Нур-Султан-Нурлы жол - Семей";

№ 47/48 "Нур-Султан-Нурлы жол - Атырау";

№ 379/380 "Алматы-2 - Уральск";

№ 73/74 "Алматы-2 - Жезказган".

"При оформлении железнодорожных билетов на интернет-сайтах и в билетных кассах на женские вагоны пассажирам следует быть внимательнее и обращать внимание на условные обозначения.

При возникновении вопросов в пути следования пассажиры могут обратиться к проводнику своего вагона или начальнику поезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в женские вагоны допускаются дети мужского пола до 7 лет при наличии сопровождающего.

Первые женские вагоны появились в Казахстане в октябре 2021 года. Изначально они функционировали по двум направлениям: Алматы - Усть-Каменогорск и Алматы - Мангистау.

По данным АО "Пассажирские перевозки", с 10 октября по 31 декабря 2021 года женские вагоны перевезли 13 243 пассажирки.

Впервые о том, что женские купе могут появиться в поездах в Казахстане, заговорили в 2018 году. Подобную поправку хотели внести в закон по вопросам транспорта.

После инцидента с изнасилованием пассажирки поезда "Тулпар-Тальго" этот вопрос подняли снова. Тогда в КТЖ заявляли, что в Казахстане не планируют вводить отдельные женские вагоны на железных дорогах – это очень дорого. Однако позже в Казахстане все же запустили такие вагоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954022-zhenskie-vagony-zapustili-esche-po-shesti-napravleniyam-v-kazahstane/