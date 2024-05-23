Шестой район появится в Астане: новую карту показали в маслихате

На заседании маслихата Астаны проголосовали за создание нового - шестого - района столицы. Он появится путем разделения нынешнего района Алматы пополам, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил замакима столицы Нурлан Нуркенов, район Алматы занимал площадь 15,4 тыс. га, и населяло его 390 тысяч человек - на сегодня это самый густонаселенный и быстроразвивающийся район столицы.

Согласно прогнозам, к 2035 году в районе будет проживать 650 тысяч человек - поэтому для его оптимизации, а также для более комфортного проживания астанчан его предложили разделить на две части.

"Северная часть сохранит свое историческое наименование - "Алматы", площадь составит после разделения 8,15 тыс. га. Южная часть будет новым административным районом с площадью 6,95 тыс. га.

Границу между двумя районами предложено провести следующим образом: начиная от моста "Архар" (мост на улице Сарайшык возле развязки у Дома министерств - прим. ред.) на восток, далее - будет следовать вдоль проспекта Кошкарбаева до точки пересечения с ж/д линией. Далее граница будет направлена на юго-восток до границ города", - сообщил замакима.

В маслихате показали карту нового района - он отмечен синим цветом. Оранжевым отмечена территория, которая останется у района Алматы.

Карта. Скриншот: facebook.com/maslihat.astana.kz

В конце заседания депутаты маслихата Астаны проголосовали за создание нового района.

Напомним, что создание шестого района в Астане инициировал председатель маслихата Астаны Каналимов. Свое предложение он объяснил сильной нагрузкой на район Алматы.

В конце апреля этот вопрос был вынесен на публичное обсуждение, которое длилось до середины мая.

Отметим, согласно информации на сайте столичного акимата, на данный момент в Астане имеется пять районов:

Есильский район;

район Байконыр;

район Алматы;

район Сарыарка;

район Нура (ударение на второй слог).

Последний был образован лишь в прошлом году, его площадь составляет 19,3 тыс. гектаров. Свое название пока самый молодой район Астаны получил в честь реки Нура.