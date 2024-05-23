Дожди ожидаются в двух в мегаполисах Казахстана в четверг
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 23 мая - в двух мегаполисах ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 9,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105463-dozhdi-ozhidayutsya-v-dvuh-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/