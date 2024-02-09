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"Выгнала отца из дома": на дочь подал в суд житель Жамбылской области

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Ключи и молоток судьи лежат на столе
Ключи от дома и молоток судьи. Иллюстративное фото: Aramyan / Getty Images

Конфликт между пенсионером и его старшей дочерью разгорелся из-за владения сельским домом. Женщина обязалась выселиться, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, 74-летний житель села Когершин обратился с иском о выселении старшей дочери из жилого дома.

Истец, который является инвалидом второй группы по зрению и собственником жилья, после смерти супруги проживал в жилом доме вместе с младшей дочерью. Однако между дочерями истца возник конфликт по вопросу владения домом отца, после чего младшая дочь переехала в село Мерке, а старшая с мужем и детьми заселилась в дом.

"Под предлогом обследования и лечения отца в районном центре, ответчик - старшая дочь - оформила дом на свое имя по договору дарения, и, став владелицей жилья, выставила дом на продажу, а отца выгнала из дома. В настоящее время истец проживает вместе с младшей дочерью в арендном жилье", - отметили в суде.

Пожилой мужчина узнал об этом лишь в 2022 году, тогда он был вынужден обратиться в суд. Суды первой и апелляционной инстанций признали договор дарения недействительным, поскольку он был заключен вследствие введения мужчины в заблуждение.

"Истец просил суд выселить ответчика из собственного жилья, поскольку между родственниками на этой почве сложился конфликт, который привел к невозможности их совместного проживания", - говорится в сообщении суда.

В результате стороны заключили медиативное соглашение, по условиям которого отец обязался до 1 марта 2024 года выплатить старшей дочери 417 тысяч тенге, а она должна будет добровольно выселиться и отказаться от своей доли в указанном доме. Производство по делу было прекращено. 

Ранее необычный случай произошел в Алматы: жители города взыскали алименты с внука. Это было связано с тем, что их дочь была уже безвестно отсутствующей долгий период времени. Отмечается, что возможность выплаты таких алиментов закреплена законодательно.

А в Павлодаре супруги были привлечены к административной ответственности. У них произошла семейная ссора, позже переросшая в драку. Супруги причинили друг другу легкий вред здоровью.

Стало известно, что за оскорбление жены житель Шымкента был арестован судом на 10 суток. За такое правонарушение его привлекли к ответственности уже второй раз в течение года. Мужчина полностью признал свою вину и попросил прощения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060158-vygnala-ottsa-iz-doma-na-doch-podal-v-sud-zhitel-zhambylskoy-oblasti/

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