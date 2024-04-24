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Принудительным выселением завершился спор о подаренной квартире в Кызылорде

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Женщина с ключами возле двери квартиры
Женщина открывает дверь. Иллюстративное фото: Klaus Vedfelt / Getty Images

Пенсионерка из Кызылорды получила в дар квартиру от сестры мужа. Однако другая его сестра заявила, что квартира отдана ей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, между жительницами Кызылорды был заключен договор дарения квартиры, в результате которого пожилая женщина получила квартиру сестры своего супруга.

В свою очередь пенсионерка заложила полученную в дар квартиру в банк и взяла кредит. Деньги она отдала сестре мужа, которой ранее принадлежала недвижимость.

"Со временем между ними возник спор из-за указанной квартиры. Причина в том, что в квартире жила вторая сестра мужа пенсионерки. Она не освободила квартиру, указав, что сестра отдала ей эту квартиру", - пояснили в суде.

Не имея доступа к своей квартире, пенсионерка обратилась в Кызылординский городской суд.

В иске она указала, что был заключен договор дарения, чтобы экономить деньги, но по факту она покупала квартиру, а вторая сестра мужа в настоящее время не освобождает квартиру. Следовательно, пенсионерка не может получить принадлежащее ей жилье, в связи с чем просила суд принудительно выселить женщину из ее квартиры.

Однако проживающая в квартире родственница не признала иск, указав, что спорная квартира была подарена ей ранее ее сестрой.

Акционерное общество, участвовавшее в данном деле в качестве третьего лица, обратилось с просьбой удовлетворить иск, указав, что спорная квартира находится в залоге банка и ее собственником является истец.

Частный нотариус, присутствовавший в судебном заседании в качестве третьего лица, указал, что договор дарения между сторонами заключен с их согласия в соответствии с законом, разъяснены правовые последствия договора. Он подписан добровольно, и в то время такого спора не было.

"В ходе рассмотрения дела право собственности истца на спорную квартиру объективно подтверждено имеющимися в деле документами", - установил суд.

Суд вынес решение о принудительном выселении проживающей в спорной квартире второй сестры мужа пенсионерки.

Ранее жительница Павлодара подала иск о выселении экс-супруга из квартиры, но получила встречный иск от него о признании жилья общей собственностью. Решением суда первой инстанции первоначальный иск женщины был удовлетворен, а в удовлетворении встречного иска ее бывшего мужа было отказано. Однако мужчина не успокоился и подал апелляционную жалобу.

А в Жамбылской области конфликт между пенсионером и его старшей дочерью разгорелся из-за владения сельским домом. Женщина оформила дом на свое имя по договору дарения и, став владелицей жилья, выставила недвижимость на продажу, а отца выгнала на улицу. Суд признал договор дарения недействительным, поскольку он был заключен вследствие введения мужчины в заблуждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090378-prinuditelnym-vyseleniem-zavershilsya-spor-o-podarennoy-kvartire-v-kyzylorde/

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