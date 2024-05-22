Некоторым казахстанцам планируют снять судимость

В мажилисе в первом чтении одобрили проект закона, которым предлагается декриминализировать две статьи УК РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

"Предложенным законопроектом декриминализируются две статьи УК, а именно 219 "Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита" и статья 241 "Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности", - сказал депутат Абзал Куспан.

Также законопроектом предлагается две статьи декриминализировать частично. Это статья 234 УК "Экономическая контрабанда" и статья 236 УК "Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин".

Депутаты поинтересовались, какие последствия имеет документ.

"Если сегодня по этим статьям привлекаются к уголовной ответственности предприниматели, то в случае принятия закона, дела будут прекращены. Если предприниматели были ранее осуждены по данной статье, то их судимость будет снята", - заявил в ответ мажилисмен.

Напомним, в апреле стало известно, что депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона, которым предусматривается декриминализация ряда экономических правонарушений.

При этом в сентябрьском послании народу Казахстана Токаев заявил, что следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами.

"Как мне сообщают, такая практика, несмотря на запреты, все еще продолжается. Допускаю, что такие сведения иногда распространяются намеренно и могут вовсе быть ложными. Однако в любом случае эту проблему нельзя упускать из виду", – говорил тогда президент.

Тогда же он заявил о необходимости декриминализации некоторых экономических проступков именно в отношении предпринимателей. По налоговым преступлениям следует, по его словам, внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности.

Позже на встрече с предпринимателями президент заявлял, что ему продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока. Он поручил Генпрокуратуре и Администрации президента заняться этим вопросом.