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На каком этапе реконструкция озера Сайран, рассказал аким Алматы

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Спущенное озеро Сайран
Спущенное озеро Сайран. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района рассказал о том, какие работы ведутся на озере Сайран, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил глава УЗЭ Серик Адилбаев, договор был подписан в конце 2023 года, и сейчас уже ведутся земляные работы по укреплению берега. По его словам, закончатся они в конце 2024 года.

"Мы, начиная с осени прошлого года, проводили конкурсы, связанные с выбором подрядчика: один был конкурс отменен, и после второго конкурса мы смогли договор заключить. Как я и обещал, проект готов, надеемся на качество работы нашего партнера по госзакупкам. И к концу года, мы надеемся, что Сайран в преобразованном виде мы увидим", - добавил аким.

Напомним, около года назад стало известно, что впервые за 50 лет в Алматы начали очистку дна озера Сайран. Общая площадь очистки дноуглубления составила 162 тыс. кв. м. В работах задействованы 35 рабочих.

Позднее появилось видео, как три экскаватора глубоко застряли в грязи на озере Сайран в Алматы - это произошло во время очистки дна.

Также, как рассказал руководитель Управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев, на механической очистке дна водохранилища Сайран и берегов от мусора, ила и камыша были задействованы 4 экскаватора, 30 самосвалов и 10 рабочих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058378-na-kakom-etape-rekonstruktsiya-ozera-sayran-rasskazal-akim-almaty/

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