Массовая драка с иностранцами в Бишкеке: в Миннауки Казахстана высказались об инциденте

На брифинге сегодня глава казахстанского Миннауки и высшего образования рассказал о дежурствах возле общежитий со студентами из Пакистана после беспорядков в Бишкеке, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра Саясата Нурбека спросили, принимаются ли в Казахстане какие-либо профилактические меры на фоне беспорядков в Бишкеке, где кыргызстанцы подрались с пакистанскими студентами.

"Очень специфичная ситуация в Кыргызстане - там сейчас проходит обучение очень большое количество граждан иностранных государств, в частности, Индии и Пакистана. В одном только Оше, это Ошский государственный университет, еще несколько там университетов - порядка 28 тысяч граждан иностранных обучаются.

У нас, если брать студентов иностранных из Индии и Пакистана, порядка 12 тысяч - в основном это индусы, из Пакистана не так много", - сообщил министр.

Тем не менее, по словам Саясата Нурбека, в Казахстане провели совещания со всеми ректорами университетов, где обучаются граждане иностранных государств, не только Пакистана и Индии.

"Установлено круглосуточное дежурство в местах компактного проживания - граждане Индии и Пакистана в основном обучаются на медицинских и инженерных специальностях (в Семее, Караганде, Астане, Алматы, Кокшетау - прим. ред.).

С ректорами и проректорами дополнительно провели инструктаж. Теперь будем еще отдельно разговаривать не только с иностранными студентами, но и с нашими студентами, которые с ними в общежитиях проживают", - добавил министр.

Он добавил, что в Казахстане подобных конфликтов зарегистрировано никогда не было.

Напомним, ночью 18 мая в Бишкеке начался массовый митинг из-за массовой драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов. В одном из общежитий начались мародерства. В центр столицы стянули внутренние войска МВД и водометы. После этого под охрану были взяты все общежития, где проживают иностранцы.

При этом всего, по данным правоохранителей, в митинге участвовало около тысячи человек.

Как сообщили в МВД Кыргызстана, поводом драки между кыргызстанцами и иностранными гражданами стала просьба поделиться сигаретой. В ведомстве рассказали хронологию события и заявили о задержании 4-х иностранцев.

На следующий день в МИД Кыргызстана рассказали, что были задержаны как иностранцы, так и местные. Среди участников происшествия тяжело пострадавших не было. В медицинские учреждения для обследования обратились порядка 15 граждан. Ситуация к тому времени стабилизировалась.

19 мая стало известно, что 180 студентов из Пакистана вывезли спецбортом на родину.

Сегодня в МВД Кыргызстана заявили о задержании трех местных жителей, подозреваемых в нападении на иностранцев. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 "Разбой" УК КР.