Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Массовая драка с иностранцами в Бишкеке: в Миннауки Казахстана высказались об инциденте

Опубликовано:

Комната со столом и двухъярусными кроватями
Комната. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге сегодня глава казахстанского Миннауки и высшего образования рассказал о дежурствах возле общежитий со студентами из Пакистана после беспорядков в Бишкеке, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра Саясата Нурбека спросили, принимаются ли в Казахстане какие-либо профилактические меры на фоне беспорядков в Бишкеке, где кыргызстанцы подрались с пакистанскими студентами.

"Очень специфичная ситуация в Кыргызстане - там сейчас проходит обучение очень большое количество граждан иностранных государств, в частности, Индии и Пакистана. В одном только Оше, это Ошский государственный университет, еще несколько там университетов - порядка 28 тысяч граждан иностранных обучаются.

У нас, если брать студентов иностранных из Индии и Пакистана, порядка 12 тысяч - в основном это индусы, из Пакистана не так много", - сообщил министр.

Тем не менее, по словам Саясата Нурбека, в Казахстане провели совещания со всеми ректорами университетов, где обучаются граждане иностранных государств, не только Пакистана и Индии.

"Установлено круглосуточное дежурство в местах компактного проживания - граждане Индии и Пакистана в основном обучаются на медицинских и инженерных специальностях (в Семее, Караганде, Астане, Алматы, Кокшетау - прим. ред.).

С ректорами и проректорами дополнительно провели инструктаж. Теперь будем еще отдельно разговаривать не только с иностранными студентами, но и с нашими студентами, которые с ними в общежитиях проживают", - добавил министр.

Он добавил, что в Казахстане подобных конфликтов зарегистрировано никогда не было.

Напомним, ночью 18 мая в Бишкеке начался массовый митинг из-за массовой драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов. В одном из общежитий начались мародерства. В центр столицы стянули внутренние войска МВД и водометы. После этого под охрану были взяты все общежития, где проживают иностранцы.

При этом всего, по данным правоохранителей, в митинге участвовало около тысячи человек.

Как сообщили в МВД Кыргызстана, поводом драки между кыргызстанцами и иностранными гражданами стала просьба поделиться сигаретой. В ведомстве рассказали хронологию события и заявили о задержании 4-х иностранцев.

На следующий день в МИД Кыргызстана рассказали, что были задержаны как иностранцы, так и местные. Среди участников происшествия тяжело пострадавших не было. В медицинские учреждения для обследования обратились порядка 15 граждан. Ситуация к тому времени стабилизировалась.

19 мая стало известно, что 180 студентов из Пакистана вывезли спецбортом на родину.

Сегодня в МВД Кыргызстана заявили о задержании трех местных жителей, подозреваемых в нападении на иностранцев. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 "Разбой" УК КР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104314-ohranyat-obshchezhitiya-inostrannyh-studentov-v-kazahstane-nachali-iz-za-besporyadkov-v-bishkeke/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.