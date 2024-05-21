Сирены прозвучат сегодня в Алматы
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Сирены прозвучат сегодня, 21 мая, в Алматы. Алматинцев призвали сохранять спокойствие: в городе проводится проверка систем оповещения, передает NUR.KZ.
В 10:00 в Алматы будет проведена проверка системы оповещения - накануне об этом предупредили в ДЧС южной столицы.
"Будет проведена учебно-тренировочная проверка с автоматическим перехватом теле- и радиовещательных каналов со включением электрических сигналов "Внимание всем!". Население будет проинформировано о проведении проверки технической готовности системы оповещения и о начале сейсмотренировки", - предупредили в ведомстве.
Кроме того, акимат Алматы сообщил о том, что сегодня также состоится сейсмотренировка.
Власти города решили напомнить алматинцам о том, как нужно действовать при землетрясении.
Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Также отметим, что накануне в городе произошло землетрясение - эпицентр находился в Китае, однако жители Алматы ощутили толчки. По оценкам специалистов, ощутимость составила 2 балла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104077-sireny-prozvuchat-segodnya-v-almaty/