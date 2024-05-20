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Землетрясение почувствовали в Алматы

Опубликовано:

Дорога в Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Землетрясение ощутимостью в 2 балла почувствовали в Алматы сегодня утром. Эпицентр располагался на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 20 мая в 10 часов 10 минут 24 секунды по времени Алматы зарегистрировано землетрясение", - сообщили в городском ДЧС.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 был расположен в 308 км на территории Китая. Глубина составляла 10 км.

В Алматы ощущались 2 балла.

Напомним, что с начала года в Алматы было два сильных землетрясения, перепугавшее жителей мегаполиса. В первый раз оно произошло 23 января после полуночи - ощутимость составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Второе произошло 4 марта в 11:22. Эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2103521-zemletryasenie-pochuvstvovali-v-almaty/

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