Сейсмотренировка пройдет в Алматы
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В Алматы сегодня, 21 мая, пройдет сейсмотренировка, об этом заявили в пресс-службе акимата южной столицы. Там же напомнили, как действовать во время землетрясения, передает NUR.KZ.
"Чтобы знать, как себя вести во время тренировки и не только, решили освежить ваши знания. Ведь наш любимый город находится в сейсмической зоне. И личная подготовленность каждого горожанина при ЧС и после имеет огромное значение", - говорится в сообщении ведомства.
Что нужно подготовить
- Составьте семейный план действий при землетрясении.
- Определите место встречи (сбора) для семьи после происшествия.
- Выберите безопасные места в квартире для укрытия. Это места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами. Посмотрите в техплане, техпаспорте.
- Заранее определите путь эвакуации из здания и уберите тяжелые предметы.
Отметим, накануне в ДЧС Алматы также предупреждали, что во вторник, 21 мая, в 10:00 в Алматы будет проведена проверка системы оповещения.
При срабатывании сиренно-речевых установок в образовательных учреждениях и местах массового скопления людей в Алматы проведут объектовые сейсмотренировки с отработкой элементов эвакуации граждан из зданий в заранее определенные безопасные места.
Также напомним, что накануне, 20 мая, землетрясение ощутимостью в 2 балла почувствовали в Алматы. Эпицентр располагался на территории Китая.
Что делать при землетрясении?
Как ранее отмечали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104056-seysmotrenirovka-proydet-v-almaty/