Сейсмотренировка пройдет в Алматы

В Алматы сегодня, 21 мая, пройдет сейсмотренировка, об этом заявили в пресс-службе акимата южной столицы. Там же напомнили, как действовать во время землетрясения, передает NUR.KZ.

"Чтобы знать, как себя вести во время тренировки и не только, решили освежить ваши знания. Ведь наш любимый город находится в сейсмической зоне. И личная подготовленность каждого горожанина при ЧС и после имеет огромное значение", - говорится в сообщении ведомства.

Что нужно подготовить

Составьте семейный план действий при землетрясении.

Определите место встречи (сбора) для семьи после происшествия.

Выберите безопасные места в квартире для укрытия. Это места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами. Посмотрите в техплане, техпаспорте.

Заранее определите путь эвакуации из здания и уберите тяжелые предметы.

Отметим, накануне в ДЧС Алматы также предупреждали, что во вторник, 21 мая, в 10:00 в Алматы будет проведена проверка системы оповещения.

При срабатывании сиренно-речевых установок в образовательных учреждениях и местах массового скопления людей в Алматы проведут объектовые сейсмотренировки с отработкой элементов эвакуации граждан из зданий в заранее определенные безопасные места.

Также напомним, что накануне, 20 мая, землетрясение ощутимостью в 2 балла почувствовали в Алматы. Эпицентр располагался на территории Китая.

Что делать при землетрясении?

Как ранее отмечали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении: