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Сейсмотренировка пройдет в Алматы

Опубликовано:

Вид на Алматы
Вид на Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы сегодня, 21 мая, пройдет сейсмотренировка, об этом заявили в пресс-службе акимата южной столицы. Там же напомнили, как действовать во время землетрясения, передает NUR.KZ.

"Чтобы знать, как себя вести во время тренировки и не только, решили освежить ваши знания. Ведь наш любимый город находится в сейсмической зоне. И личная подготовленность каждого горожанина при ЧС и после имеет огромное значение", - говорится в сообщении ведомства.

Что нужно подготовить

  • Составьте семейный план действий при землетрясении.
  • Определите место встречи (сбора) для семьи после происшествия.
  • Выберите безопасные места в квартире для укрытия. Это места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами. Посмотрите в техплане, техпаспорте.
  • Заранее определите путь эвакуации из здания и уберите тяжелые предметы.

Отметим, накануне в ДЧС Алматы также предупреждали, что во вторник, 21 мая, в 10:00 в Алматы будет проведена проверка системы оповещения.

При срабатывании сиренно-речевых установок в образовательных учреждениях и местах массового скопления людей в Алматы проведут объектовые сейсмотренировки с отработкой элементов эвакуации граждан из зданий в заранее определенные безопасные места.

Также напомним, что накануне, 20 мая, землетрясение ощутимостью в 2 балла почувствовали в Алматы. Эпицентр располагался на территории Китая.

Что делать при землетрясении?

Как ранее отмечали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104056-seysmotrenirovka-proydet-v-almaty/

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