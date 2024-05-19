Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье
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Жителей трех мегаполисов Казахстана - Астаны, Алматы и Шымкента - предупреждают, что в воскресенье, 19 мая, в городах ожидается дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы прогнозируют дождь. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 9,6 м/с.
В Шымкенте тоже сегодня будет дождливо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,6 м/с.
Ранее в "Казгидромете" сообщали, что в эти выходные почти во всех областях Казахстана ожидаются дожди и понижение температуры. Южный циклон станет причиной обильных дождей с грозами и градом практически во всех областях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103065-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/