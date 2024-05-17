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Дожди ожидаются почти во всех областях Казахстана в выходные

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Женщина стоит возле дороги с зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В предстоящие выходные почти во всех областях Казахстана ожидаются дожди и понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков "Казгидромет", в ближайшие дни ожидается дождливая погода на большей части Казахстана.

Южный циклон станет причиной обильных дождей с грозами и градом практически во всех областях.

Дожди в свою очередь принесут понижение температуры воздуха в дневные часы: в северных и центральных регионах до 10-18 тепла, в восточных и южных – до 15-23 тепла. И только в западных областях южные потоки обусловят небольшое повышение до 15-23 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в мае в Казахстане.

Так, согласно консультативному прогнозу, в течение первой декады на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются частые дожди, временами сильные, в отдельные дни с грозами, шквалистым ветром и градом. Во второй и третьей декадах месяца с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха.

При этом в отдельные дни второй и третьей декады мая, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары – в северных, в центральных и восточных регионах днем до +15...+25 градусов, а в южных +20...+28 градусов.

Сообщалось также, что в трех регионах Казахстана в мае ожидается засуха. Прогноз касается ряда районов в Костанайской, Кызылординской и Карагандинской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102261-dozhdi-ozhidayutsya-pochti-vo-vseh-oblastyah-kazahstana-na-vyhodnyh/

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