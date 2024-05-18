Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Астане, Алматы и Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 18 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы синоптики прогнозируют дождь. Температура днем поднимется до 26 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 5,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,4 м/с.