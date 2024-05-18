Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Астане, Алматы и Шымкенте
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 18 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы синоптики прогнозируют дождь. Температура днем поднимется до 26 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 5,0 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,4 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102735-dozhdlivuyu-pogodu-prognoziruyut-sinoptiki-v-astane-almaty-i-shymkente/