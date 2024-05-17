Дождь обещают синоптики в двух мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 17 мая - в двух мегаполисах вновь ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 6 градусов. Скорость ветра – 7,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 28 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.